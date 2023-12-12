Как сообщает источник, Роберт Ренан в зимнее трансферное окно уйдет из “Зенита”. Защитник перейдет в “Вест Хэм”. Ожидается, что сначала лондонский клуб арендует бразильца, а затем выкупит его за 25 миллионов евро. Прямой трансфер в январе будет невозможен из-за экономических санкций против России.
Напомним, 20-летний Роберт Ренан стал игроком петербургского “Зенита” в январе 2023 года. Его действующее соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в девять миллионов евро.
Источник: UOL
UOL: защитник “Зенита” Ренан переходит в “Вест Хэм” за 25 млн евро
Бразильский защитник Роберт Ренан в ближайшее время покинет петербургский “Зенит”.
Фото: ФК "Зенит"