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UOL: защитник “Зенита” Ренан переходит в “Вест Хэм” за 25 млн евро

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Бразильский защитник Роберт Ренан в ближайшее время покинет петербургский “Зенит”.
Фото: ФК "Зенит"
Как сообщает источник, Роберт Ренан в зимнее трансферное окно уйдет из “Зенита”. Защитник перейдет в “Вест Хэм”. Ожидается, что сначала лондонский клуб арендует бразильца, а затем выкупит его за 25 миллионов евро. Прямой трансфер в январе будет невозможен из-за экономических санкций против России.

Напомним, 20-летний Роберт Ренан стал игроком петербургского “Зенита” в январе 2023 года. Его действующее соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в девять миллионов евро.

Источник: UOL

Зенит Ренан Вест Хэм Российские трансферы
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