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Магкеев - об удалении Абаскаля в матче с "Ахматом": тренер должен держать себя в руках

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Защитник московского "Локомотива" считает, что главному тренеру "Спартака" не следовало толкать Беришу.
Фото: ФК "Локомотив"
"Тренер должен держать себя в руках. Другой вопрос, должны ли футболисты вступиться за тренера" - цитирует Магкеева "Матч ТВ".

Главный тренер "красно-белых" Гильермо Абаскаль в первом тайме матча 17-го тура РПЛ с "Ахматом" получил красную карточку за толчок Бериши. Перед этим игрок грозненцев прыгнул двумя ногами в техническую зону соперника. Контрольно-дисциплинарный комитет дисквалифицировал специалиста на три матча чемпионата страны, один из которых условно.

Спартак Абаскаль Магкеев Бериша
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