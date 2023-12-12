"Тренер должен держать себя в руках. Другой вопрос, должны ли футболисты вступиться за тренера" - цитирует Магкеева "Матч ТВ".
Главный тренер "красно-белых" Гильермо Абаскаль в первом тайме матча 17-го тура РПЛ с "Ахматом" получил красную карточку за толчок Бериши. Перед этим игрок грозненцев прыгнул двумя ногами в техническую зону соперника. Контрольно-дисциплинарный комитет дисквалифицировал специалиста на три матча чемпионата страны, один из которых условно.
Магкеев - об удалении Абаскаля в матче с "Ахматом": тренер должен держать себя в руках
Защитник московского "Локомотива" считает, что главному тренеру "Спартака" не следовало толкать Беришу.
Фото: ФК "Локомотив"