"Есть ли вероятность, что зимой "Динамо" проведет товарищеские матчи с европейскими командами? Да, это возможно. Мы ведем переговоры", — сказал Гафин.
На зимнюю паузу "Динамо", которое тренирует Марцел Личка, ушло на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата России. Отставание от первого места составляет шесть очков.
Источник: "РБ Спорт".
В "Динамо" подтвердили, что могут провести товарищеские матчи с европейскими командами
Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин рассказал, что команда может провести товарищеские матчи с европейскими командами.
Фото: ФК "Динамо"