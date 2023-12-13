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В "Динамо" подтвердили, что могут провести товарищеские матчи с европейскими командами

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Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин рассказал, что команда может провести товарищеские матчи с европейскими командами.
Фото: ФК "Динамо"
"Есть ли вероятность, что зимой "Динамо" проведет товарищеские матчи с европейскими командами? Да, это возможно. Мы ведем переговоры", — сказал Гафин.

На зимнюю паузу "Динамо", которое тренирует Марцел Личка, ушло на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата России. Отставание от первого места составляет шесть очков.

Источник: "РБ Спорт".

Гафин Динамо
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