"Не комментирую ничего сейчас. Когда буду готов комментировать? Пока не знаю. Когда приму решение о своем будущем: остаться в "Звезде" или уйти? Не комментирую", - цитирует Комбарова "РБ Спорт".
Напомним, в четверг, 14 декабря, в средствах массовой информации появились сообщения о том, что главный тренер "Звезды" Дмитрий Комбаров может перейти на аналогичную должность в "Спартак-2".
Комбаров играл за "красно-белых" с 2010 по 2019 год. В составе "Спартака" футболист становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Всего в активе Комбарова 270 матчей за московский клуб, в которых он забил 26 мячей и сделал 42 результативные передачи.
Комбаров отказался комментировать возможное назначение в "Спартак-2"
Главный тренер "Звезды" Дмитрий Комбаров ответил на вопрос о возможном назначении в "Спартак-2".
Фото: ФК "Звезда"