- На сегодняшний день предложений по Конате нет. У нас есть желание его сохранить. Но насколько мы понимаем ситуацию со слова Конате и его агента, у него есть желание попробовать свои силы в Европе. Сейчас Мохамед улетел в расположение своей сборной и готовится к Кубку Африки. Если предложений по нему не будет, он останется в "Ахмате" до конца чемпионата.
Центральный нападающий Мохамед Конате перешел в "Ахмат" летом 2021 года в качестве свободного агента из подмосковных "Химок". Действующий контракт форварда с грозненским клубом истекает в конце июня 2024 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 2,5 миллиона евро. В этом сезоне Конате провел за "Ахмат" 22 матча во всех турнирах и отличился 7 забитыми голами. Всего на счету 26-летнего нападающего 28+2 по системе гол плюс пас в 77 играх за грозненцев.
Источник: "СЭ"
В "Ахмате" рассказали о желании форварда Конате попробовать свои силы в Европе
Спортивный директор "Ахмата" Руслан Газзаев рассказал о желании нападающего Мохамеда Конате попробовать себя в Европе.
Фото: РИА Новости