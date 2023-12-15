"Личка – один из самых сильных тренеров в чемпионате России. В будущем он может работать даже в "Зените", — сказал Божович.
46-летний Личка оказался в России в 2020 году, когда перешёл в "Оренбург". В прошлом году вместе с командой чешский специалист занял в турнирной таблице седьмое место и в межсезонье перешёл в "Динамо".
Источник: Metaratings.
Божович: Личка – один из самых сильных тренеров в чемпионате России. В будущем он может работать даже в "Зените"
Миодраг Божович высказался о главном тренере "Динамо" Марцеле Личке.
Фото: ФК "Динамо"