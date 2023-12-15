Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ноттингем Форест
23:00
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Осасуна
23:00
Райо ВальеканоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Дженоа
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Боруссия М
22:30
ВердерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монако
23:00
ЛионНе начат

Божович: Личка – один из самых сильных тренеров в чемпионате России. В будущем он может работать даже в "Зените"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Миодраг Божович высказался о главном тренере "Динамо" Марцеле Личке.
Фото: ФК "Динамо"
"Личка – один из самых сильных тренеров в чемпионате России. В будущем он может работать даже в "Зените", — сказал Божович.

46-летний Личка оказался в России в 2020 году, когда перешёл в "Оренбург". В прошлом году вместе с командой чешский специалист занял в турнирной таблице седьмое место и в межсезонье перешёл в "Динамо".

Источник: Metaratings.

Божович Личка Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится