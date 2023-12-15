"Информация об интересе "Трабзонспора" к Виллиану Роше — фейк", — сказал Ток.
28-летний Роша стал игроком московской команды летом 2022 года. С тех пор защитник принял участие в 54 матчах, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Вместе с армейцами спортсмен выиграл Кубок России в прошлом сезоне. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года.
Источник: Sport24.
В "Трабзонспоре" опровергли информацию об интересе к защитнику ЦСКА Роше
Начальник команды "Трабзонспор" Эмра Ток прокомментировал информацию об интересе команды к защитнику ЦСКА Виллиану Роше.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ