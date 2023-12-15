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В "Трабзонспоре" опровергли информацию об интересе к защитнику ЦСКА Роше

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Начальник команды "Трабзонспор" Эмра Ток прокомментировал информацию об интересе команды к защитнику ЦСКА Виллиану Роше.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ
"Информация об интересе "Трабзонспора" к Виллиану Роше — фейк", — сказал Ток.

28-летний Роша стал игроком московской команды летом 2022 года. С тех пор защитник принял участие в 54 матчах, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Вместе с армейцами спортсмен выиграл Кубок России в прошлом сезоне. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года.

Источник: Sport24.

ЦСКА Трабзонспор Виллиан Роша Российские трансферы
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