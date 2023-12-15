– Сборная Сербии – хорошая команда по европейским меркам. У них сборная примерно нашего уровня, поэтому нашим парням нужен такой товарищеский матч. Также в этой возможной товарищеской встрече есть политическая составляющая. Очень приятно, что сербы согласились с нами сыграть в нынешней ситуации. После начала СВО мы играли с африканскими и азиатскими странами, вот наконец?то команда из Европы. То, что европейская сборная согласилась с нами сыграть – если не переломный, то знаковый момент для нашего футбола, – цитирует Колоскова Metaratings.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Футбольный союз Сербии согласовал с РФС проведение товарищеской встречи между сборными России и Сербии. По сведениям агентства "Танюг", игра должна пройти 21 или 22 марта 2024 года в Санкт-Петербурге на домашнем стадионе "Зенита" в том случае, если ФИФА и УЕФА даст разрешение.
Напомним, сербы квалифицировались в финальную стадию Евро-2024 в Германии. По итогам жеребьевки групповой стадии чемпионата Европы сборная Сербии попала в квартет C, где ее соперниками станут Словения, Дания и Англия.
Российские клубы и команды с февраля 2022 года отстранены от выступления в официальных международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА до дальнейшего распоряжения из-за событий на Украине. В последнем товарищеском матче сборная России в Волгограде разгромила Кубу, забив в ворота соперников 8 безответных мячей.
Колосков: матч с европейской сборной – если не переломный, то знаковый момент для нашего футбола
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает знаковым моментом для отечественного футбола возможное проведение товарищеского матча между сборными России и Сербии.
Фото: РФС