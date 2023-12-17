"У меня стоимость на сайте Transfermarkt стоит 7 миллионов евро - это по факту, но на самом деле моя трансферная стоимость - 500 тысяч евро", - цитирует Тикнизяна "РБ Спорт".
Наир Тикнизян, играющий на позиции левого крайнего защитника, защищает цвета "Локомотива" с лета 2021 года, перебравшись из другого московского клуба - ЦСКА. В нынешнем сезоне 24-летний футболист сборной Армении оформил за "железнодорожников" 8+5 по системе гол плюс пас в 23 матчах во всех турнирах.
Тикнизян: на Transfermarkt стоит 7 млн, но на самом деле моя трансферная стоимость - 500 тысяч евро
Защитник "Локомотива" Наир Тикнизян назвал свою трансферную стоимость.
Фото: РИА Новости