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Тикнизян: на Transfermarkt стоит 7 млн, но на самом деле моя трансферная стоимость - 500 тысяч евро

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Защитник "Локомотива" Наир Тикнизян назвал свою трансферную стоимость.
Фото: РИА Новости
"У меня стоимость на сайте Transfermarkt стоит 7 миллионов евро - это по факту, но на самом деле моя трансферная стоимость - 500 тысяч евро", - цитирует Тикнизяна "РБ Спорт".

Наир Тикнизян, играющий на позиции левого крайнего защитника, защищает цвета "Локомотива" с лета 2021 года, перебравшись из другого московского клуба - ЦСКА. В нынешнем сезоне 24-летний футболист сборной Армении оформил за "железнодорожников" 8+5 по системе гол плюс пас в 23 матчах во всех турнирах.

Тикнизян Локомотив
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