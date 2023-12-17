- На текущий момент оценил бы сезон "Крыльев" на твердую четверку. Могли в некоторых матчах сыграть лучше, но не сложилось. В целом все неплохо. На финальную часть сезона цель - как можно больше побеждать, по максимуму набирать очки. Что касается турнирного положения по итогам сезона, то будем стараться забраться как можно выше в таблице.
По итогам осенней части сезона российской Премьер-лиги "Крылья Советов" занимают шестое место в турнирной таблице. Самарцы набрали 29 очков после 18 сыгранных туров и отстают от призовой тройки чемпионата России на три балла.
35-летний вратарь Евгений Фролов сыграл в двух матчах "Крыльев Советов" в текущем розыгрыше Кубка России, в которых пропустил четыре мяча и ни разу не сумел оставить свои ворота в неприкосновенности.
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Голкипер Фролов: оценил бы сезон "Крыльев Советов" на твердую 4. Будем стараться забраться как можно выше в таблице
Вратарь "Крыльев Советов" Евгений Фролов прокомментировал выступление самарской команды в первой части этого сезона.
Фото: "СЭ"