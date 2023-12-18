– Я не говорю, что Абаскаля и Рибалту что-то связывает. Я просто говорю: если бы у Абаскаля был полный провал… Но нельзя сказать, что у "Спартака" полный провал. Они в принципе просто болтаются там, где они есть. Я не хочу сказать правду? Нам не нужен сильный "Спартак" (смеется), – отметил Аршавин в интервью YouTube-каналу "Это футбол, брат".
На зимний перерыв ""Спартак" ушел на 5-й строчке в таблице чемпионата России, набрав 30 очков. Лидером таблицы РПЛ является "Краснодар", который набрал 38 очков. Вторым идет "Зенит", который отстает от "быков" на 2 очка. "Динамо" набрало 32 очка и замыкает тройку сильнейших клубов страны.
Аршавин: "Спартак" в принципе просто болтается там, где он есть
Член совета правления санкт-петербургского "Зенита" Андрей Аршавин пошутил насчет возможного увольнения Гильермо Абаскаля с поста главного тренера "Спартака".
Фото: "Матч ТВ"