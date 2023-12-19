– На данный момент Дмитрий находится в отпуске. Он никуда не переходит. Возможна ли аренда этой зимой? На этот счет будем общаться с "Зенитом", – цитирует Талаева "Спорт-Экспресс".
19 декабря журналист Иван Карпов сообщил, что защитник Дмитрий Чистяков и полузащитник Александр Ерохин могут перейти из санкт-петербургского "Зенита" в "Сочи" во время зимней паузы. По информации источника, питерский клуб уже согласовал с "Сочи" трансферы 34-летнего Ерохина и 29-летнего Чистякова.
В нынешнем сезоне Ерохин принял участие в 18 матчах, отметившись 3 результативными передачами. Чистяков появился на поле в 7 играх, не отметившись голевыми действиями. "Сочи" является аутсайдером РПЛ. Южане набрали 11 очков по итогам 18 сыгранных туров и расположились на нижней строчке в таблице чемпионата России. "Зенит" с 36 очками идет вторым, отставая от лидера "Краснодара" на 2 очка.
Агент Чистякова – о возможном трансфере в "Сочи": Дмитрий никуда не переходит
Андрей Талаев, агент защитника санкт-петербургского "Зенита" Дмитрия Чистякова, отреагировал на новость о возможном переходе своего клиента в "Сочи".
Фото: ФК "Зенит"