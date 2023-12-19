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Вице-президент "Аль-Иттифака" – об интересе к Джикии: это неправда

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Вице-президент "Аль-Иттифака" Хатем Элмесихел опроверг слухи об интересе саудовского клуба к защитнику московского "Спартака" и сборной России Георгию Джикии.
Фото: ФК "Спартак"
– Нет, это неправда, – цитирует Элмесихеля "Спорт-Экспресс".

Ранее спортдиректор агентства SA-Agency Никита Семенюк рассказал о том, что саудовский "Аль-Иттифак", главным тренером которого является Стив Джеррард, проявляет интерес к защитнику "Спартака" Георгию Джикии.

Джикия перешел из пермского "Амкара" в "Спартак" зимой 2017 года. В нынешнем сезоне 30-летний защитник проиграл конкуренцию за место в составе и появился на поле всего в 9 матчах чемпионата и Кубка России, не отметившись голевыми действиями. Действующее соглашение между сторонами истекает 31 мая 2024 года. Рыночная стоимость Джикии оценивается порталом Transfermarkt в 5 млн евро.

Аль-Иттифак Джеррард Джикия Российские трансферы Саудовская Аравия
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