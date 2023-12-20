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Аленичев: шансы на чемпионство "Краснодара" и "Зенита" - 40 на 60

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Экс-главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: официальный сайт ФК "Краснодар"
Дмитрий Аленичев, работавший ранее наставником московского "Спартака" оценил работу своего коллеги Владимира Илича м высказался о шансах команд в чемпионской гонке весной.

"Краснодарцы пропустили меньше всех — всего 14 мячей! Это свидетельствует о том, что коллектив несколько упростил стиль, появилась доля здорового прагматизма. Владимир Ивич привнёс дисциплину в оборону. Все понимают, что второе место станет для сине-бело-голубых провалом. В Петербурге сделают всё, чтобы этого не допустить", приводит слова Аленичева источник.

"Краснодар" по итогам 2023-го года занял первое место в чемпионате России с 38-ю очками. За 12 туров до финиша, которые будут сыграны весной, действующий чемпион страны "Зенит" отстает на два очка, с 36-ю баллами в активе. 14 пропущенных "Краснодаром" мячей - лучший результат сезона в РПЛ. "Зенит" по этому показателю третий (17 мячей). 16 пропущенных - у "Пари НН".

Источник: "LegalBet"

Аленичев Краснодар Зенит
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