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Быстров - о Карпине: тренер не должен совмещать посты в сборной и клубе

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Экс-футболист сборной России Владимир Быстров считает, что главный тренер не должен совмещать работу в национальной команде и клубе.
Фото: РФС
- Тренер не должен совмещать посты в сборной и клубе, но у нас сейчас такая ситуация, что на европейских турнирах мы не играем. Конечно, в нынешних реалиях можно продлевать контракт с Карпиным. Когда сборную России вернут на международные турниры, то ему надо будет выбирать между "Ростовом" и национальной командой.

Напомним, Валерий Карпин возглавляет российскую национальную команду с лета 2021 года. 10 марта 2022 года Карпин был назначен на пост главного тренера "Ростова", совмещая должность наставника сборной России. Его действующее соглашение с ростовчанами истекает в мае 2026 года. В ноябре прошлого года 54-летний специалист продлил контракт в сборной до августа 2024 года. Под руководством Карпина сборная России провела 14 матчей, в которых одержала 8 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела лишь 1 поражение.

Источник: "Матч ТВ"

Быстров Карпин Сборная России Ростов
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