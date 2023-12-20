- Тренер не должен совмещать посты в сборной и клубе, но у нас сейчас такая ситуация, что на европейских турнирах мы не играем. Конечно, в нынешних реалиях можно продлевать контракт с Карпиным. Когда сборную России вернут на международные турниры, то ему надо будет выбирать между "Ростовом" и национальной командой.
Напомним, Валерий Карпин возглавляет российскую национальную команду с лета 2021 года. 10 марта 2022 года Карпин был назначен на пост главного тренера "Ростова", совмещая должность наставника сборной России. Его действующее соглашение с ростовчанами истекает в мае 2026 года. В ноябре прошлого года 54-летний специалист продлил контракт в сборной до августа 2024 года. Под руководством Карпина сборная России провела 14 матчей, в которых одержала 8 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела лишь 1 поражение.
Источник: "Матч ТВ"
Быстров - о Карпине: тренер не должен совмещать посты в сборной и клубе
Экс-футболист сборной России Владимир Быстров считает, что главный тренер не должен совмещать работу в национальной команде и клубе.
Фото: РФС