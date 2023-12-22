– С чего вы взяли, что в мае 2020 года на заседании совета директоров я проголосовал против Юрия Семина? Писали, что решение об отставке принималось единогласно? Такого, чтобы я там поднял руку и проголосовал против Семина, не было. Да и не стоял так вопрос. Просто Кикнадзе с Мещеряковым захотели убрать Юру, вот и все, – цитирует Филатова "СЭ".
В последний раз 76-летний специалист возглавлял "Локомотив" с 2016 по 2020 годы. С именем легендарного тренера Юрия Семина неразрывно связаны многие победы "железнодорожников" в нынешнем веке.
По итогам 18 туров чемпионата России-2023/24 "красно-зеленые" под руководством 39-летнего Михаила Галактионова идут четвертыми в таблице РПЛ, набрав 31 очко. Отставание "Локомотива" от лидирующего "Краснодара" составляет 7 очков.
Филатов: не было такого, чтобы я поднял руку и проголосовал против Семина. Кикнадзе с Мещеряковым захотели убрать Юру
Экс-президент московского "Локомотива" Валерий Филатов, ныне входящий в совет директоров московского клуба, признался, что не голосовал за отставку Юрия Семина с поста главного тренера команды в 2020 году.
Фото: ФК "Локомотив"