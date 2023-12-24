По информации источника, левый вингер "ИМТ" Александр Зуев в зимнее трансферное окно переберется в "Тобол". Сообщается, что минувшим летом 27-летний крайний форвард подписал предварительное соглашение с казахстанским клубом, однако его не успели дозаявить.
В российской Премьер-лиге Зуев защищал цвета столичного "Спартака", воспитанником которого является, самарские "Крылья Советов", "Ростов", казанский "Рубин" и подмосковные "Химки".
Источник: Meta-ratings.kz
Экс-игрок "Спартака" Зуев может продолжить карьеру в "Тоболе"
Бывший футболист московского "Спартака" Александр Зуев зимой может перейти в "Тобол".
Фото: "Известия"