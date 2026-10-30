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"Непросто победить, когда рано пропускаешь гол". Абаскаль - о поражении "Спартака" в дерби

Экс-тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль высказался о поражении красно-белых от ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Абаскаля, "Спартаку" было непросто победить после раннего пропущенного гола.

- Я видел обзор, дерби — это игра, к которой нужно подходить, чтобы победить.
Конечно, это непросто, когда очень рано пропускаешь гол.

Надеюсь, они будут стараться делать так, чтобы иметь больше шансов победить, - цитирует Абаскаля "Матч ТВ".

В 12 туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на выезде уступил ЦСКА со счетом 0:2. Забитыми мячами отметились Кирилл Глебов и Тамерлан Мусаев - оба отличились в первом тайме.

На данный момент красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 23 набранными очками, "армейцы" располагаются на третьей строчке с 25 баллами в своем активе.

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