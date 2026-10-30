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Мостовой поделился мнением о возможном вылете "Локомотива" из РПЛ

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о текущем положении "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Мостового, он уверен, что "Локомотив" не вылетит из РПЛ.

- Ситуация в "Локомотиве" не самая приятная, можно сказать, что она тяжелая. Давно такого не припомню, чтобы топ-клуб был так низко в таблице.
Но я уверен, что "Локомотив" не вылетит в Первую лигу, это исключено. Одна-две победы — и они будут в середине таблицы, - цитирует Мостового "СЭ".

По итогам 12 сыгранных туров московский "Локомотив" занимает 13 место в турнирной таблице чемпионата России с 11 набранными очками. В 13 туре Российской Премьер-Лиги красно-зеленые сыграют на своем стадионе со столичным "Спартаком".

Напомним, что вчера, 29 октября, "железнодорожники" на выезде уступили ЦСКА в пятом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:3. "Локомотив" потерял математические шансы на выход в плей-офф турнира.

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