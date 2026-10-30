Мостовой поделился мнением о возможном вылете "Локомотива" из РПЛ

- Ситуация в "Локомотиве" не самая приятная, можно сказать, что она тяжелая. Давно такого не припомню, чтобы топ-клуб был так низко в таблице.
Но я уверен, что "Локомотив" не вылетит в Первую лигу, это исключено. Одна-две победы — и они будут в середине таблицы, - цитирует Мостового "СЭ".
По итогам 12 сыгранных туров московский "Локомотив" занимает 13 место в турнирной таблице чемпионата России с 11 набранными очками. В 13 туре Российской Премьер-Лиги красно-зеленые сыграют на своем стадионе со столичным "Спартаком".
Напомним, что вчера, 29 октября, "железнодорожники" на выезде уступили ЦСКА в пятом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:3. "Локомотив" потерял математические шансы на выход в плей-офф турнира.