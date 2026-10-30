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Силкин назвал главную проблему московского "Динамо"

Российский тренер Сергей Силкин в беседе с Rusfootball.info назвал главную проблему московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"Главная проблема "Динамо"? Неумение играть против слабых команд, команд нижней части таблицы.
Ведь чемпионство можно выиграть только тогда, когда побеждаешь эти команды. Так было всегда! Приятно, что "Динамо" обыгрывает своих прямых конкурентов, но на дистанции это может ничего не дать. Важно, чтобы Шварц был готов именно к матчам против команд из нижней части таблицы", - сказал Силкин.

После 12 туров "Динамо" занимает второе место в чемпионате России с 25 очками, отставая от лидирующего "Зенита" на два балла.

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