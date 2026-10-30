Экс-игрок "Спартака" высказался о назначении Тихонова в "Енисей"

Экс-спартаковец Виктор Булатов в интервью Rusfootball.info прокомментировал возвращение на тренерский мостик своего многолетнего партнера Андрея Тихонова.

Фото: ФК "Енисей"

- Могу только порадоваться за человека, вместе с которым играл и в "Спартаке", и в "Крыльях". Андрей в Красноярске уже дважды работал, клубную инфраструктуру, ряд игроков хорошо знает.

Можно пожелать успешно в третий раз зайти в реку Енисей и решить задачу сохранения прописки в первой лиге, иные там сейчас вряд ли стоят.Другое дело странно, почему сразу не договорились после ухода Ташуева? Тихонов свободен был. Зачем дергать Тарханова с места на место, пусть он и в системе там все время. К человеку с таким опытом нужно уважительно относиться. И на команде это тоже сказывается. Каждая смена тренера – шоковая терапия, - сказал Булатов.Михаил Пукшанский.