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Экс-игрок "Спартака" высказался о назначении Тихонова в "Енисей"

Экс-спартаковец Виктор Булатов в интервью Rusfootball.info прокомментировал возвращение на тренерский мостик своего многолетнего партнера Андрея Тихонова.
Фото: ФК "Енисей"
- Могу только порадоваться за человека, вместе с которым играл и в "Спартаке", и в "Крыльях". Андрей в Красноярске уже дважды работал, клубную инфраструктуру, ряд игроков хорошо знает.

Можно пожелать успешно в третий раз зайти в реку Енисей и решить задачу сохранения прописки в первой лиге, иные там сейчас вряд ли стоят.

Другое дело странно, почему сразу не договорились после ухода Ташуева? Тихонов свободен был. Зачем дергать Тарханова с места на место, пусть он и в системе там все время. К человеку с таким опытом нужно уважительно относиться. И на команде это тоже сказывается. Каждая смена тренера – шоковая терапия, - сказал Булатов.

Автор: Михаил Пукшанский.

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