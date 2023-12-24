- Пока к нам никто не обращался по трансферу Флорентина. Готовы ли рассмотреть предложения? Будут предложения - будем думать. Но пока ничего не было, мы не обсуждали, - передаёт слова Андреева Metaratings.ru.
Ранее в СМИ появилась информация о трансферном интересе клуба американской MLS "Интер Майами", за который выступает нападающий Лионель Месси, к 24-летнему аргентинскому полузащитнику "Оренбурга" Габриэлю Флорентину. В текущем сезоне футболист провёл за южноуральцев 17 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.
Спортдиректор "Оренбурга" прокомментировал информацию об интересе к Флорентину со стороны "Интера Майами" Месси
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев отреагировал на вопрос о возможности перехода полузащитника Габриэля Флорентина в "Интер Майами" к Лионелю Месси.
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