"Можно ли назвать Файзуллаева лучшим игроком первого круга? Он хорошо провёл последние матчи. Пиняев тоже когда-то резко начал, а потом потерялся. Надо смотреть вдолгую, хотя бы сезон или половину, как Файзуллаев будет играть", - приводит слова Ещенко "Чемпионат".
Напомним, что Файзуллаев перешел в ЦСКА из "Пахтакора" летом 2023 года за 500 тысяч евро. Аббосбек провел за ЦСКА 18 матчей во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 9 результативных передач. Московский клуб ушел на зимнюю паузу, занимая седьмое место в турнирной таблице РПЛ. "Армейцы" сыграли вничью 1:1 с "Ростовом" в первом матче плей-офф Кубка России.
Ещенко: Файзуллаев - лучший игрок первого круга? Пиняев тоже когда-то резко начал, а потом потерялся
Экс-игрок московского "Спартака" Андрей Ещенко высказался об игре полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева.
Фото: ПФК ЦСКА