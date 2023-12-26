"Я точно знаю, в каком клубе окажусь. Все новости по моему будущему будут после Нового года. Клуб РПЛ? Сейчас ничего не могу сказать, после Нового года узнаете", - приводит слова Ионова Metaratings.
Напомним, что Ионов расторг контракт с "Ростовом" по обоюдному согласию сторон. 34-летний полузащитник также выступал за "Зенит", "Краснодар", "Динамо", "Кубань", ЦСКА и "Анжи". Всего Ионов провел 357 матчей в чемпионате России, в которых забил 58 мячей и отдал 54 ассиста. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро. Алексей дебютировал за сборную России в марте 2011 года и провел за национальную сборную страны 39 игр.
Ионов: все новости по моему будущему будут после Нового года
Экс-игрок "Ростова" Алексей Ионов рассказал о своем будущем.
Фото: ФК "Краснодар"