"Сейчас уже с Данилой Прохиным договорились и подписываем документы с "Ростовом". Это будет аренда с правом выкупа. Ждем подпись ростовчан. Прохин приедет к нам 11 января на медосмотр, и там мы уже официально объявим", - приводит слова Андреева "РИА Новости".
Прохин присоединился к "Ростову" из "Зенита" летом 2021 года за 1,7 млн евро. В текущем сезоне 22-летний центральный защитник провел за ростовчан 15 матчей во всех турнирах и заработал шесть желтых карточек. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Прохина в 2 миллиона евро. Контракт россиянина с "Ростовом" рассчитан до конца июня 2026 года. Команда Валерия Карпина занимает 11-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России по итогам 18-ти туров.
Андреев: Прохин приедет к нам 11 января на медосмотр, и там мы уже официально объявим
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев сообщил о скорой аренде Данилы Прохина из "Ростова".
Фото: "Матч ТВ"