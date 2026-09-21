Глушаков оценил последствия ухода четырёх футболистов из "Локомотива"

Денис Глушаков оценил перспективы "Локомотива" после серьёзных изменений в составе минувшим летом.
Фото: ФК "Локомотив"
По мнению Глушакова, главная проблема заключается в том, что потери в составе практически не были компенсированы новыми футболистами.

- "Локомотив" лишился не только Воробьёва с Батраковым, но и Пруцева с Карпукасом. Пришёл в аренду Мостовой - всё.

Конечно, тренеру сложно, потому что никого не приобрели. Это молодая команда, тренеру сложно сформировать костяк. От "Локомотива" точно не стоит ждать больших успехов в нынешнем сезоне. Может, во второй части чемпионата приобретут звёздных игроков под серьёзные задачи - там что-то изменится. Но вряд ли, - приводит слова Глушакова "Чемпионат".

Летом Карпукас продолжил карьеру в "Зените", Батраков перешёл в "Галатасарай", а Воробьёв стал игроком "Краснодара". Пруцев вернулся в "Спартак" после завершения аренды. После девяти туров РПЛ "Локомотив" набрал семь очков и занимает 14-е место.

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