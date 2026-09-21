Батраков рассказал, как часто его узнают в Стамбуле

Алексей Батраков рассказал о повышенном внимании болельщиков "Галатасарая" после переезда в Стамбул.

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- Там очень сложно. Если в Москве, когда играл в "Локомотиве", мог спокойно выйти погулять без очков и кепки, то там даже в очках и кепке очень часто узнают. В этом плане тяжело. Все просто болеют футболом, - передаёт слова Батракова пресс-служба РФС.

Российский полузащитник присоединился к турецкому клубу в августе."Галатасарай" заплатил за переход Батракова 25 миллионов евро. После трансфера 21-летний россиянин провёл за стамбульский клуб пять матчей и сделал одну результативную передачу.Сейчас Батраков вызван в сборную России на товарищеские встречи с Ираном, Намибией и Нигерией. Матчи пройдут 29 сентября, 3 и 6 октября соответственно.