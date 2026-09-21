Вместе с новым главным тренером к работе с командой приступили вошедшие в его штаб Егор Титов, Олег Саматов и Алексей Румянцев. Для Аленичева это второй период во главе тульского клуба.
О его назначении "Арсенал" объявил 15 сентября, а ранее специалист руководил командой с 2011 по 2015 год.
После 12 туров Первой лиги туляки набрали 13 очков и занимают 11-е место в таблице. Первый матч после международной паузы "Арсенал" проведёт 9 октября дома против костромского "Спартака".
Аленичев провёл первую тренировку после возвращения в "Арсенал"
Фото: ФК "Арсенал" Тула