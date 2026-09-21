Тренер "Спартака" рассказал, как команда действовала в отсутствие Барко

- Безусловно, Барко - это важный игрок для нашей команды. Это лидер команды, человек, через которого все атаки строятся. И так сложилось, что он, к сожалению, не мог играть, мы должны были принимать какие-то меры.
У нас достаточно большая скамейка, разнообразные игроки. Мы пробовали играть с двумя нападающими, когда и Даку, и Угальде играли. У нас есть возможность отодвинуть ближе к атаке Жедсона, использовать Пруцева. У нас есть Зобнин. То есть все варианты, которые мы стараемся учитывать, - сказал Романов в эфире "Матч ТВ".
Барко вернулся на поле 16 сентября в матче девятого тура РПЛ с "Факелом" (1:0). До этого аргентинец не играл с 23 августа. В нынешнем сезоне на его счету шесть матчей во всех турнирах, один гол и одна результативная передача. "Спартак" набрал 19 очков и занимает второе место в РПЛ.