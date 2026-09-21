Как пишет TEAMtalk, представители бразильского нападающего намерены провести встречу с руководством мадридцев, а одним из вариантов продолжения карьеры футболиста остаётся "Арсенал".
Лондонский клуб рассматривал возможность трансфера ещё летом, однако Жозе Моуринью тогда не согласился отпустить форварда. Теперь переход может состояться зимой.
Эндрик принадлежит "Реалу" с 2024 года, а прошлый сезон провёл в аренде в "Лионе", где забил восемь голов и сделал восемь ассистов. В начале нынешнего сезона 20-летний бразилец восстанавливался после травмы и сыграл за мадридцев лишь четыре минуты.
Клуб АПЛ заинтересовался форвардом "Реала" - источник
Будущее Эндрика в "Реале" может проясниться во время паузы на матчи сборных.
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