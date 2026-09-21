Сафонов высказался после победы "ПСЖ" над "Марселем"

- Статистически каждый матч равнозначен, ведь за каждый можно получить три очка. Но для наших болельщиков вчерашний матч был особенным. Думаю, что как минимум до следующего матча с "Марселем" каждого фаната будет греть мысль о том, что именно мы победили в Le Classique!
Проделана хорошая работа! А теперь - пауза на сборные, - написал Сафонов в своём телеграм-канале.
Парижане выиграли в Марселе со счётом 2:1. Сафонов провёл встречу полностью. После пяти туров "ПСЖ" набрал восемь очков и занимает шестое место в Лиге 1, тогда как "Марсель" с тремя баллами располагается на 17-й строчке.