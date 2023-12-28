Как сообщает источник, вратарь “Карабаха” Лунев может вернуться в Россию. В его услугах заинтересованы такие клубы, как казанский “Рубин” и “Ростов”. Отметим, что Андрей имеет действующее трудовое соглашение с клубом из Азербайджана до лета 2024 года (с возможностью продления еще на сезон).
Напомним, в нынешнем сезоне Лунев принял участие в 15 матчах. В семи из них Андрей отыграл на ноль. В РПЛ голкипер известен по выступлениям за “Зенит” из Санкт-Петербурга и “Уфу” из Башкортостана.
Источник: Inkazan
Лунев может вернуться в РПЛ
Вратарь азербайджанского “Карабаха” Андрей Лунев попал в сферу интересов российских клубов.
Фото: ФК "Зенит"