- Понимаю, что уровень не растёт. Это моя субъективная оценка. Но когда говорят, что мы упали совсем, не согласен. Нам есть куда расти, это понятно. Главная тенденция - выравнивание команд в лиге, об этом говорит и плотность в таблице, - передаёт слова Алаева "РБ Спорт".
По итогам осенней части текущего сезона Российской премьер-лиги впервые за последние шесть лет лидером чемпионской гонки является не "Зенит" - сине-бело-голубые идут на втором месте, отставая от лидирующего "Краснодара" на 2 очка. Команды, занимающие в таблице позиции с третьей по восьмую, находятся в пределах 4 очков друг от друга.
Алаев - об уровне РПЛ: не согласен, что мы упали совсем
Президент РПЛ Александр Алаев оценил текущий уровень чемпионата России.
Фото: РПЛ