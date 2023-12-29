– Считаю вброс этой информации спекуляцией на футбольную тему в период зимней паузы, — сказал Нагорных в интервью “Матч ТВ”.
Ранее стало известно о том, что российский специалист Леонид Слуцкий был утвержден главным тренером клуба из Китая “Шанхай Шэньхуа”. После этого эксперты предположили, что форвард московского “Локомотива” Артем Дзюба, который является близким товарищем Слуцкого, может также перейти в команду из Шанхая.
Нагорных – о переходе Дзюбы в “Шанхай Шэньхуа”: считаю вброс этой информации спекуляцией
Председатель совета директоров “Локомотива” Юрий Нагорных отреагировал на слухи о возможном переходе нападающего команды Артема Дзюбы в “Шанхай Шэньхуа”.
Фото: "Матч ТВ"