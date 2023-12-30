"Этот трансфер ЦСКА рассматривался на перспективу. Он — молодой парень. В принципе не такой физически крепкий, но оказался максимально полезным и выше всех ожиданий. Он играет и показывает зрелищный футбол", - приводит слова Алдонина Betonmobile.
Напомним, что Файзуллаев перешел в ЦСКА из "Пахтакора" в августе 2023 года за 500 тысяч евро. Узбекский полузащитник отметился 2-мя забитыми мячами и 9-ю голевыми передачами в 18-ти матчах во всех турнирах. Аббосбек был признан лучшим футболистом года в Узбекистане. Интернет-портал Transfermakrt оценивает игрока в 4 миллиона евро. ЦСКА располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Краснодара" на десять очков. Команда Владимира Федотова сыграла вничью 2:2 с "Балтикой" в первом матче плей-офф Кубка России.
Алдонин назвал Файзуллаева открытием года в РПЛ
Экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин назвал полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева открытием года в РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА