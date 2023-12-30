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Алдонин назвал Файзуллаева открытием года в РПЛ

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Экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин назвал полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева открытием года в РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
"Этот трансфер ЦСКА рассматривался на перспективу. Он — молодой парень. В принципе не такой физически крепкий, но оказался максимально полезным и выше всех ожиданий. Он играет и показывает зрелищный футбол", - приводит слова Алдонина Betonmobile.

Напомним, что Файзуллаев перешел в ЦСКА из "Пахтакора" в августе 2023 года за 500 тысяч евро. Узбекский полузащитник отметился 2-мя забитыми мячами и 9-ю голевыми передачами в 18-ти матчах во всех турнирах. Аббосбек был признан лучшим футболистом года в Узбекистане. Интернет-портал Transfermakrt оценивает игрока в 4 миллиона евро. ЦСКА располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Краснодара" на десять очков. Команда Владимира Федотова сыграла вничью 2:2 с "Балтикой" в первом матче плей-офф Кубка России.

ЦСКА Файзуллаев Алдонин
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