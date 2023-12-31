– Лучшие тренеры в этом году те, которые идут на лидирующих позициях – Сергей Семак и Владимир Ивич. По итогам 2023 года я бы отметил их работу, – передает слова Газзаева “СЭ”.
В настоящее время чемпионат России стоит на паузе. После 18 туров РПЛ на первом месте располагается “Краснодар”. Коллектив Владимира Ивича заработал 38 очков. Подопечные Сергея Семака имеет в собственном активе 36 баллов. Петербургский “Зенит” идет вторым.
Газзаев – о лучших тренерах года в РПЛ: Сергей Семак и Владимир Ивич
Бывший наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев назвал лучших тренером РПЛ в 2023 году.