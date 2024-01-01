- У Сердара в Риме всё хорошо, хотя, конечно, чуть больше игрового времени всегда приветствуется. На данный момент нам ничего не известно о конкретном интересе к Азмуну из России. По крайней мере, информация об этом пока не дошла до нас. Тем не менее, я думаю, что российские клубы не забывают про Сердара, - передаёт слова Дурна "РБ Спорт".
29-летний экс-нападающий казанского "Рубина", "Ростова" и петербургского "Зенита" Сердар Азмун, трансфер которого принадлежит леверкузенскому "Байеру", текущий сезон проводит в итальянской "Роме" на правах аренды. В 13 сыгранных матчах Серии A форвард сборной Ирана отметился одним забитым голом.
В Российской премьер-лиге Азмун выступал с июля 2013 года по январь 2022 года.
Агент Азмуна: думаю, клубы РПЛ не забывают про Сердара
Агент нападающего сборной Ирана и "Ромы" Сердара Азмуна Арманд Дурн ответил на вопрос об интересе к форварду со стороны клубов РПЛ.
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