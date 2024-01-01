Защитник ”Спартака” Чернов: хотелось бы больше играть в 2023 году

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Игрок “Спартака” Никита Чернов высказался об итогах 2023 года.
Фото: ФК "Спартак"
– В целом – я доволен собой. Выкладывался на полную, когда выходил. Конечно, хотелось бы больше играть. Надеюсь, что в следующем году все образуется.

Никита Чернов имеет действующее трудовое соглашение с московским “Спартаком” до июня 2026 года. В текущем сезоне российский футболист сыграл в 13 матчах красно-белых. Он отметился одним ассистом.

Напомним, “Спартак” после 18 туров чемпионата России имеет в собственном активе 30 очков, занимая пятое место в таблице.

Источник: “Чемпионат”

Спартак Чернов
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