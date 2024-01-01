– В целом – я доволен собой. Выкладывался на полную, когда выходил. Конечно, хотелось бы больше играть. Надеюсь, что в следующем году все образуется.
Никита Чернов имеет действующее трудовое соглашение с московским “Спартаком” до июня 2026 года. В текущем сезоне российский футболист сыграл в 13 матчах красно-белых. Он отметился одним ассистом.
Напомним, “Спартак” после 18 туров чемпионата России имеет в собственном активе 30 очков, занимая пятое место в таблице.
Источник: “Чемпионат”
Защитник ”Спартака” Чернов: хотелось бы больше играть в 2023 году
Игрок “Спартака” Никита Чернов высказался об итогах 2023 года.
Фото: ФК "Спартак"