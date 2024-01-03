"Жил Висенте" готов отпустить Габриэла Перейру в ЦСКА за 10 млн? Всё, что у нас есть на данный момент — это предположения, пока ничего официального. Я встречусь с "Жил Висенте", чтобы на самом деле выяснить, какую сумму они хотят, чтобы трансфер произошёл", - приводит слова Веласко "Чемпионат".
Напомним, что ранее сообщалось о том, что португальский "Жил Висенте" не отпустит Габриэля Перейру в ЦСКА за сумму менее 10 миллионов евро. Габриэл Перейра провел за "Жил Висенте" в текущем сезоне 14 матчей и отметился одним забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 миллиона евро. Ранее в СМИ появилась информация о том, что "армейцы" согласовали условия контракта с защитником "Сфаксьена" Грамом. Столичный ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ по итогам 18-ти туров и отстает от лидирующего "Краснодара" на десять очков.
Агент Перейры: всё, что у нас есть на данный момент - это предположения, пока ничего официального
Агент Габриэля Перейры, Ренато Веласко, высказался о том, что "Жил Висенте" запрашивает не менее 10 миллионов евро за трансфер игрока в ЦСКА.
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