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Журналист Карпов: летом "Локомотив" отказался от Нино, который переходит в "Зенит"

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Бразильский защитник "Флуминенсе" Нино мог оказаться в России еще полгода назад.
Фото: Getty Images
"Зенит" близок к подписанию капитана бразильского "Флуминенсе" Нино. Как сообщает источник, летом в услугах защитника был заинтересован "Локомотив", на в итоге отказался от осуществления трансфера. "Железнодорожники", как сообщается, сочли нецелесообразным платить за Нино 4 миллиона евро.

Сейчас "Зенит" предлагает за трансфер 6 миллионов евро, а самому игроку - контракт с зарплатой 2 миллиона евро в год.

Нино выступает в составе "Флуминенсе" с января 2020-го года. Трансфер бразильца из "Крисиумы" обошелся тогда в 1 миллион евро. За четыре года в составе "Флуминенсе" Нино успел "дослужиться" до повязки капитана и выиграть с клубом главный клубный трофей континента - Кубок Либертадорес.

Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"

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