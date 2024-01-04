- У нас почему-то зарубежные тренеры и игроки в привилегированном состоянии. Почему? Не знаю. Никогда мы себя не уважали, так получается? Должны быть на голову сильнее наших. Если они делают результат, на них равняется молодёжь, то ради бога. Но если легионеры сидят на лавке и курят бамбук… Зачем они нужны? Я так же могу. Тем более бамбука побольше выкурю, - передаёт слова Романцева Matchtv.ru.
По состоянию на начало января 2024 года в 16 клубах Российской премьер-лиги числится 150 игроков-иностранцев, при этом полное количество футболистов в заявках составляет 425. Таким образом, процент легионеров составляет 35,3%. При этом из топ-12 лучших игроков текущего розыгрыша чемпионата России по системе "гол + пас" 6 являются россиянами и 6 легионерами, один из которых - воспитанник "Краснодара" Эдуард Сперцян.
Романцев: если легионеры сидят на лавке и курят бамбук - зачем они нужны? Я так же могу
Экс-главный тренер московского "Спартака" Олег Романцев высказался о привилегированном положении иностранных игроков и тренеров в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"