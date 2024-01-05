Ильзат Ахметов, которого связывают с переходом в "Зенит", уже прибыл в Санкт-Петербург. Футболист уже готов к прохождению медосмотра и подписанию контракта с новым клубом.
Ранее сообщалось, что "Зенит" заплатит за трансфер 100 миллионов рублей. Контракт Ахметова с "Краснодаром" действует до конца сезона.
После 18-ти туров чемпионата России "Краснодар" и "Зенит" возглавляют чемпионскую гонку. В активе команд 38 и 36 очков соответственно. Финальный отрезок чемпионата, включающий в себя 12 туров начнется 2-го марта.
Источник: "РБ Спорт"
РБ Спорт: Ахметов прилетел в Санкт-Петербург
Полузащитник "Краснодара" Ильзат Ахметов уже находится в Санкт-Петербурге.
Фото: "Чемпионат"