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РБ Спорт: Ахметов прилетел в Санкт-Петербург

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Полузащитник "Краснодара" Ильзат Ахметов уже находится в Санкт-Петербурге.
Фото: "Чемпионат"
Ильзат Ахметов, которого связывают с переходом в "Зенит", уже прибыл в Санкт-Петербург. Футболист уже готов к прохождению медосмотра и подписанию контракта с новым клубом.

Ранее сообщалось, что "Зенит" заплатит за трансфер 100 миллионов рублей. Контракт Ахметова с "Краснодаром" действует до конца сезона.

После 18-ти туров чемпионата России "Краснодар" и "Зенит" возглавляют чемпионскую гонку. В активе команд 38 и 36 очков соответственно. Финальный отрезок чемпионата, включающий в себя 12 туров начнется 2-го марта.

Источник: "РБ Спорт"

Зенит Краснодар Ахметов Российские трансферы
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