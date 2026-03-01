"Ювентус" ушёл от поражения в матче с "Ромой", команды забили по три гола

Домашняя встреча "Ромы" с "Ювентусом" в 27-м туре Серии А завершилась результативной ничьей - 3:3.

Фото: Football Italia

Римляне повели благодаря голу Уэсли Винисиуса на 39-й минуте, однако после перерыва Франсишку Консейсау восстановил равновесие. Затем хозяева снова вышли вперёд усилиями Эвана Н’Дика и Дониэлла Малена, но туринцы сумели спастись в концовке: отличились Жереми Бога, а уже в компенсированное время точный удар нанёс Федерико Гатти.



"Рома" с 51 очком занимает четвёртую позицию в таблице чемпионата Италии. "Ювентус" набрал 47 баллов и располагается на шестом месте.

