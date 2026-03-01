Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Динамо
4 - 0 4 0
Крылья СоветовЗавершен
Ахмат
1 - 0 1 0
ЦСКАЗавершен

Первая лига

Енисей
1 - 1 1 1
Волга УлЗавершен
Чайка
1 - 3 1 3
СКА-ХабаровскЗавершен
Черноморец
0 - 2 0 2
ТорпедоЗавершен

"Челси" впервые проиграл в АПЛ при Росеньоре

"Челси" уступил "Арсеналу" со счётом 1:2 в матче 28-го тура АПЛ.
Фото: BBC Sport
Это поражение стало первым для лондонского клуба в чемпионате под руководством главного тренера Лиама Росеньора.

До встречи с "канонирами" команда провела шесть матчей в Премьер-лиге при новом наставнике: были одержаны четыре победы и зафиксированы две ничьи.

"Челси" набрал 45 баллов и располагается на шестой позиции. В следующем туре команда в гостях встретится с "Астон Виллой".

