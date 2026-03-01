"Челси" впервые проиграл в АПЛ при Росеньоре

"Челси" уступил "Арсеналу" со счётом 1:2 в матче 28-го тура АПЛ.

Фото: BBC Sport

Это поражение стало первым для лондонского клуба в чемпионате под руководством главного тренера Лиама Росеньора.



До встречи с "канонирами" команда провела шесть матчей в Премьер-лиге при новом наставнике: были одержаны четыре победы и зафиксированы две ничьи.



"Челси" набрал 45 баллов и располагается на шестой позиции. В следующем туре команда в гостях встретится с "Астон Виллой".

