Это поражение стало первым для лондонского клуба в чемпионате под руководством главного тренера Лиама Росеньора.
До встречи с "канонирами" команда провела шесть матчей в Премьер-лиге при новом наставнике: были одержаны четыре победы и зафиксированы две ничьи.
"Челси" набрал 45 баллов и располагается на шестой позиции. В следующем туре команда в гостях встретится с "Астон Виллой".
"Челси" впервые проиграл в АПЛ при Росеньоре
