- Мне недавно прислали, что, оказывается, у тебя в детстве была мечта неосуществимая. Я это увидел. Мечты сбываются. Носи на здоровье, - сказал тренер Акинфееву.
Напомним, 1 марта "Ахмат" дома принимал ЦСКА и добился минимальной победы (1:0).
Команда Черчесова имеет в копилке 25 очков и идёт на седьмой строчке в чемпионате. ЦСКА с 36 баллами занимает четвёртую позицию.
Черчесов после матча "Ахмат" - ЦСКА вручил подарок Акинфееву (видео)
После матча 19-го тура РПЛ между "Ахматом" и ЦСКА (1:0) наставник грозненской команды Станислав Черчесов вручил голкиперу армейцев Игорю Акинфееву именную футболку сборной России.
Фото: ФК "Ахмат"