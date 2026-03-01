Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Динамо
4 - 0 4 0
Крылья СоветовЗавершен
Ахмат
1 - 0 1 0
ЦСКАЗавершен

Первая лига

Енисей
1 - 1 1 1
Волга УлЗавершен
Чайка
1 - 3 1 3
СКА-ХабаровскЗавершен
Черноморец
0 - 2 0 2
ТорпедоЗавершен

Черчесов после матча "Ахмат" - ЦСКА вручил подарок Акинфееву (видео)

После матча 19-го тура РПЛ между "Ахматом" и ЦСКА (1:0) наставник грозненской команды Станислав Черчесов вручил голкиперу армейцев Игорю Акинфееву именную футболку сборной России.
Фото: ФК "Ахмат"
- Мне недавно прислали, что, оказывается, у тебя в детстве была мечта неосуществимая. Я это увидел. Мечты сбываются. Носи на здоровье, - сказал тренер Акинфееву.

Напомним, 1 марта "Ахмат" дома принимал ЦСКА и добился минимальной победы (1:0).

Команда Черчесова имеет в копилке 25 очков и идёт на седьмой строчке в чемпионате. ЦСКА с 36 баллами занимает четвёртую позицию.


