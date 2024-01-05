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Орлов: Нино - опытный футболист, ментально готовый к решению серьезных задач

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Известный комментатор Геннадий Орлов оценил переход защитника "Флуминенсе" Нино в "Зенит".
Фото: Getty Images
- Нино - опытный футболист, ментально готовый к решению серьезных задач. Выходил в составе "Флуминенсе" с капитанской повязкой, играл в олимпийской сборной Бразилии вместе с Малкомом и Клаудиньо. Все эти факторы, конечно, учитывались, когда "Зенит" приглашал футболиста. Так что тут все логично.

26-летний центральный защитник Нино выступал за "Флуминенсе" с зимы 2020 года. Сегодня, 5 января, петербургский "Зенит" официально объявил о переходе бразильского футболиста. Контракт с игроком будет действовать до конца сезона 2027/2028. Нино провел за бразильский клуб 239 матчей, забил 12 мячей и отдал 5 голевых ассистов. В ноябре 2023 года Нино провел свою дебютную игру в футболке национальной сборной Бразилии.

Источник: "СЭ"

Орлов Нино Зенит
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