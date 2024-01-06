- Для меня однозначного претендента на вылет пока что нет. Думаю, борьба растянется в группе "Сочи", "Балтики", "Оренбурга" и "Ахмата", - передаёт слова Мостового "Чемпионат".
После 18 туров Российской премьер-лиги турнирную таблицу замыкает "Сочи", который набрал 11 очков. Также в зоне прямого вылета с 13 очками находится "Балтика".
Места в зоне стыковых матчей занимают "Ахмат" (17 очков) и "Оренбург" (15 очков). До спасительной 12-й строчки, на которой находится "Урал", грозненцы отстают на два очка. Сезон в РПЛ возобновляется в первых числах марта 2024 года.
Мостовой: в РПЛ пока что нет однозначного претендента на вылет
Экс-полузащитник "Сельты" и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о борьбе за выживание в текущем сезоне РПЛ.
Фото: AFP