Ранее футболист выступал за "Рубин". Он является воспитаником "Зенита". За казанцев полузащитник выступал с февраля 2022 года.
20-летний россиянин в нынешнем сезоне провёл за "Рубин" восемь матчей. В них он не смог отметиться результативными действиями.
Кузнецов уже вызывался в сборную России в возрасте до 23 лет. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 000 евро.
Источник - Metaratings.
Metaratings: Даниил Кузнецов перешёл в "Родину" из "Рубина"
Полузащитник Даниил Кузнецов перешёл в московскую "Родину".
Фото: "Чемпионат"