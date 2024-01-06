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Metaratings: Даниил Кузнецов перешёл в "Родину" из "Рубина"

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Полузащитник Даниил Кузнецов перешёл в московскую "Родину".
Фото: "Чемпионат"
Ранее футболист выступал за "Рубин". Он является воспитаником "Зенита". За казанцев полузащитник выступал с февраля 2022 года.

20-летний россиянин в нынешнем сезоне провёл за "Рубин" восемь матчей. В них он не смог отметиться результативными действиями.

Кузнецов уже вызывался в сборную России в возрасте до 23 лет. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 000 евро.

Источник - Metaratings.

Родина Рубин Трансферы
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