Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
14:30
МиланНе начат
Торино
17:00
НаполиНе начат
Удинезе
17:00
ЛациоНе начат
Салернитана
20:00
ЮвентусНе начат
Рома
22:45
АталантаНе начат

Кубок Англии

Новости
Манчестер Сити
17:00
ХаддерсфилдНе начат
Арсенал
19:30
ЛиверпульНе начат

Кубок Испании

Новости
Барбастро
23:00
БарселонаНе начат
Малага
23:00
Реал СосьедадНе начат

Роман Тугарев может перейти в “Факел”

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футболист “Ростова” Роман Тугарев может сменить клубную прописку в ближайшее время.
Фото: ФК "Ростов"
Как сообщает источник, Тугарев попал в сферу интересов “Факела”. Воронежская команда готова приобрести Романа, если он пойдет на существенное снижение зарплаты. Отмечается, что “Ростов” не собирается брать Тугарева на предстоящие сборы перед возобновлением сезона.

Напомним, Тугарев на постоянной основе является игроком “Ростова” с 2021 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Романа в 900 тысяч евро.

Источник: Metaratings

Тугарев Факел Ростов Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится