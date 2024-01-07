Как сообщает источник, Тугарев попал в сферу интересов “Факела”. Воронежская команда готова приобрести Романа, если он пойдет на существенное снижение зарплаты. Отмечается, что “Ростов” не собирается брать Тугарева на предстоящие сборы перед возобновлением сезона.
Напомним, Тугарев на постоянной основе является игроком “Ростова” с 2021 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Романа в 900 тысяч евро.
Источник: Metaratings
Роман Тугарев может перейти в “Факел”
Футболист “Ростова” Роман Тугарев может сменить клубную прописку в ближайшее время.
Фото: ФК "Ростов"