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Фабио Алейшо: “Зенит” готов отдать Ду Кейроса в аренду “Гремио”

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Петербургский “Зенит” не против того, чтобы отпустить своего полузащитника Ду Кейроса.
Фото: ФК "Зенит"
Как сообщает источник, “Зенит” без проблем отдал бы Ду Кейроса в аренду “Гремио”. В ближайшие дни между клубами могут быть проведены переговоры по поводу данного трансфера.

Ранее издание Globo опубликовало информацию о том, что Ду Кейрос попал в сферу интересов “Гремио”. Сообщалось, что клуб из Бразилии хочет арендовать полузащитника “Зенита” в текущее трансферное окно.

Источник: соцсети журналиста Фабио Алейшо

Зенит Ду Кейрос Гремио Российские трансферы
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