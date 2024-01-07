Как сообщает источник, “Зенит” без проблем отдал бы Ду Кейроса в аренду “Гремио”. В ближайшие дни между клубами могут быть проведены переговоры по поводу данного трансфера.
Ранее издание Globo опубликовало информацию о том, что Ду Кейрос попал в сферу интересов “Гремио”. Сообщалось, что клуб из Бразилии хочет арендовать полузащитника “Зенита” в текущее трансферное окно.
Источник: соцсети журналиста Фабио Алейшо
Фабио Алейшо: “Зенит” готов отдать Ду Кейроса в аренду “Гремио”
Петербургский “Зенит” не против того, чтобы отпустить своего полузащитника Ду Кейроса.
Фото: ФК "Зенит"